Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: РФ не против предоставления Украине статуса «ассоциированного члена» ЕС

Предложение немецкого канцлера Фридриха Мерца наделить Украину статусом «ассоциированного члена» Европейского союза не касается России, заявил Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств на полях ПМЭФ.

Предложение немецкого канцлера Фридриха Мерца наделить Украину статусом «ассоциированного члена» Европейского союза не касается России, заявил Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств на полях ПМЭФ.

«Мы не против (предоставления Украине такого статуса.—- Ъ), пожалуйста. Мы против того, чтобы Европа превратилась в военный блок. Вот это вызывает нашу озабоченность», — заявил Владимир Путин.

Президент России отметил, что европейские лидеры могут помочь урегулированию украинского конфликта. Для этого они должны не поставлять оружие, а убедить согласиться на достигнутые в Анкоридже договоренности, уточнил он.

Предложенный Германией статус «ассоциированного члена» позволит украинским чиновникам участвовать в саммитах ЕС и встречах министров без права голоса. Представители Украины также смогут присутствовать в Еврокомиссии и Европарламенте.

Узнать больше по теме
Еврокомиссия: как работает главный исполнительный орган Евросоюза
Еврокомиссия — один из ключевых институтов Европейского союза, отвечающий за разработку законопроектов, контроль исполнения решений и координацию политики ЕС. В этом материале подробно разберем, что такое Еврокомиссия, как она устроена, кто в нее входит и какое влияние оказывает на Европейский союз.
Читать дальше