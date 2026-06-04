Путин: экономика России за последние три года выросла на 10%

Президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ провел встречу с главами мировых СМИ. Глава государства отметил, что экономика России за последние три года выросла на 10%. И это происходит в период беспрецедентных санкций, вводимых Западом.
«На 10%. Больше, чем в три раза, чем экономика ЕС. Ведущая экономика ЕС, Германия, меньше процента. В прошлом году экономика России — процент, и продолжает расти сейчас», — ответил Путин на соответствующий вопрос журналистов.
Напомним, KP.RU ведет онлайн-трансляцию встречи Путина с главами мировых СМИ.