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Путин сказал, что Россия с Китаем не дружат «против кого-то»

Президент России Владимир Путин сказал, что РФ и Китай не «дружат против кого-то», а сотрудничают в собственных интересах.

Президент России Владимир Путин сказал, что РФ и Китай не «дружат против кого-то», а сотрудничают в собственных интересах.

Путин, проводя встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, сказал, что Россия с Китаем всегда сотрудничали в военной области и продолжают это взаимодействие.

Как заявил Путин, Россия и Китай являются «естественными партнерами», а укрепление отношений между двумя государствами не следует считать «разворотом» России в сторону Азии, поскольку базовый договор с Китаем был подписан еще в 2001 году.

Российский президент недавно посетил Китай с визитом.

Читайте материал «Путин сделал заявление об отношениях России с Казахстаном».

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