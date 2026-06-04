Путин сказал, что Россия с Китаем не дружат «против кого-то»

Президент России Владимир Путин сказал, что РФ и Китай не «дружат против кого-то», а сотрудничают в собственных интересах.
Путин, проводя встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, сказал, что Россия с Китаем всегда сотрудничали в военной области и продолжают это взаимодействие.
Как заявил Путин, Россия и Китай являются «естественными партнерами», а укрепление отношений между двумя государствами не следует считать «разворотом» России в сторону Азии, поскольку базовый договор с Китаем был подписан еще в 2001 году.
Российский президент недавно посетил Китай с визитом.
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