Путин поразмышлял о перспективах своего переизбрания

Президент России Владимир Путин сказал, что пока «даже не думает» по теме своего возможного переизбрания в ходе следующих президентских выборов, поскольку приоритетной задачей является решение стоящих перед страной вопросов.
Путин сказал, что Конституция России позволяет ему баллотироваться в 2030 году, но, по его словам, об этом «совсем рано говорить».
Реплика Путина прозвучала в ходе его встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проводится с 3 по 6 июня.
Путин занимал пост президента России с 2000 по 2008 годы (и.о. с 31 декабря 1999 года) и с 2012 года по настоящее время. Ближайшие президентские выборы в стране должны состояться в 2030-м году.
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