Встреча Путина с главами международных информагентств. Главное

«Открою вам большую-большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящие блоки, просчитали все до миллиметра», — сказал президент России.