Встреча Путина с главами международных информагентств. Главное

Он ответил на вопрос об украинском конфликте, объяснил недавнее применение ракеты «Орешник», а также прокомментировал утверждение о развороте России в сторону Азии.
Украинский кризис
Президент заявил, что армия России контролирует всю территорию ЛНР, более 85% ДНР, а также почти 80% Запорожской области. На вопрос о том, хочет ли Россия контролировать весь Донбасс или заключить сделку по Украине, Путин ответил, что «одно другого не исключает».
Главной проблемой армии Украины Путин назвал катастрофическую нехватку личного состава. По его словам, за последнее время численность ВСУ сократилась на 100 тыс. человек.
«Ежемесячные потери составляют примерно 40 тысяч человек. Принудительная мобилизация дает примерно 15−16 тысяч в месяц. 14 тысяч примерно возвращаются из госпиталей после ранения. Таким образом, каждый месяц примерно минус 10 тысяч человек, каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров», — сказал он.
Применение «Орешника»
Путин ответил на вопрос о применении баллистической ракеты «Орешник» в ходе удара в ночь на 24 мая. По его словам, боевых применений этого оружия по Украине «фактически не было». Последний удар был нанесен туда, где это «было удобно».
«Открою вам большую-большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящие блоки, просчитали все до миллиметра», — сказал президент России.
По словам Путина, для России это важно, чтобы принимать решение о полноформатном применении «Орешника», «в том числе в районе городской застройки».
Отношения с Китаем
Путин заявил, что Россия не совершала разворота в сторону Азии, отношения с Китаем складывались долгое время. Подписанный в 2001 году договор с Пекином стал основой для тех результатов, которые есть сегодня, страна не меняла курса политики.
«Мы естественные союзники, партнеры. Мы же соседи. Огромная общая граница — соседей не выбирают, это дано историей», — сказал президент России.
При этом он подчеркнул, что Россия и Китай «дружат не против кого-то, а в интересах друг друга».