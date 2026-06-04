Путин: говорить о переизбрании в 2030 году еще рано

Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств на полях ПМЭФ заявил, что Конституция России позволяет ему переизбираться на пост президента в 2030 году. Однако говорить об этом, по его словам, еще рано.
«Только Господь знает, хватит ли нам здоровья, чтобы дожить до завтра, послезавтра, добиваться целей, которые мы ставим», — сказал господин Путин.
Президент подчеркнул, что пока даже не думает об этом. По его словам, перед страной много больших и острых вопросов, их нужно решать, не думая о переизбрании на новый срок.