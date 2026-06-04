«Слава Богу, всё закончилось»: Путин озвучил свои первые слова после мира

Президент России Владимир Путин заявил о готовности России к скорейшему завершению вооруженного конфликта на Украине, подчеркнув, что Москва рассчитывает на мирное урегулирование. В ходе встречи с руководителями крупнейших мировых информационных агентств на ПМЭФ-2026 президент подчеркнул, что в случае успеха переговорного процесса единственным естественным чувством для обеих сторон должно стать облегчение.
«Что касается того, что бы можно было друг другу сказать, если мы дойдем до окончания конфликта, то как минимум можно и нужно было бы сказать: “Слава Богу, что все закончилось”», — отметил российский лидер.
Как передает РИА «Новости», для достижения этого финала, по словам президента, необходимо выполнение ряда ключевых условий. Главное из них — подписание документов исключительно с легитимными представителями Украины, чьи полномочия соответствуют конституции и законодательству страны.
«Конечно, нам бы хотелось, если мы дойдем до подписания каких-то документов, я думаю, что это не каприз наш. Любая страна в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода — без всякого преувеличения, с точки зрения России и Украины это исторические документы — с лицами, которые являются легитимными с точки зрения конституции, основ закона страны-партнера», — пояснил глава государства.
При этом Путин подчеркнул, что Россия не намерена препятствовать вступлению Украины в ЕС: «Нас вообще это не касается. Мы не против, пожалуйста».
Президент выразил уверенность, что если у Киева и его западных покровителей действительно появится стремление к миру, Россия без труда найдет тех контрагентов, с которыми можно будет поставить подпись под историческим соглашением.