«Прямые переговоры и перемирие»: Зеленский написал открытое письмо Путину

Владимир Зеленский публиковал на своем сайте открытое письмо, адресованное главе российского государства Владимиру Путину, в котором предложил начать процесс урегулирования вооруженного конфликта. В своем обращении украинский лидер призвал к прекращению боевых действий и организации встречи для обсуждения новой архитектуры безопасности.
По словам Зеленского, текущая ситуация требует перехода от военного противостояния к дипломатическому диалогу. В качестве первого шага предлагается установление полного прекращения огня на период проведения переговоров, мониторинг которого могли бы обеспечить Соединенные Штаты.
«Украина готова прекратить огонь полностью — на время, пока будут продолжаться переговоры. Попытка установить реальную тишину — это лучший старт, чтобы начать говорить друг с другом. И это стандартная практика, которую подтверждают сейчас и обстоятельства вокруг Ирана», — указано в письме.
В качестве первоочередных мер для формирования атмосферы доверия украинская сторона предлагает провести масштабный обмен военнопленными по принципу «всех на всех», а также решить вопросы возвращения гражданских лиц и детей.
Зеленский также предложил организовать прямую встречу для решения ключевых вопросов конфликта и мира. В качестве площадок для таких переговоров рассматриваются страны, традиционно выступающие посредниками, такие как Швейцария, Турция или страны Арабского мира. Зеленский также отметил необходимость участия в процессе формирования будущих гарантий безопасности представителей Евросоюза и США.
«Я предлагаю вам встречу. Все слышали, как ваши представители, улыбаясь, говорили, что я якобы могу приехать в Москву. Но после таких 26 лет украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего. Есть страны, которые традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира», — написал Зеленский.
В тексте подчеркивается, что Украина сохраняет приверженность защите своей независимости, однако видит необходимость в скорейшем достижении справедливого и честного соглашения. В своем обращении Зеленский подчеркнул, что дипломатические усилия должны опираться на текущую линию фронта как отправную точку для переговоров, при этом акцент сделан на недопущении возобновления боевых действий в будущем.
«Украина предлагает закончить эту войну. Надо сделать это честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны. Украина предлагает закончить войну в формате между нами и вами», — говорится в документе.
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