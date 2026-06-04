«Прямые переговоры и перемирие»: Зеленский написал открытое письмо Путину

«Я предлагаю вам встречу. Все слышали, как ваши представители, улыбаясь, говорили, что я якобы могу приехать в Москву. Но после таких 26 лет украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего. Есть страны, которые традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира», — написал Зеленский.