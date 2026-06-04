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Путин рассказал о продолжающихся контактах российских и европейских спецслужб

Контакты между российскими и европейскими спецслужбами продолжаются. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.

Контакты между российскими и европейскими спецслужбами продолжаются. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.

«Это же рабочий момент, об этом можно поговорить. Тихо, спокойно, ну, скажем, на уровне Министерства иностранных дел или на уровне спецслужб. Контакты между спецслужбами, кстати говоря, продолжаются», — отметил господин Путин.

Президент подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. При этом есть сложность, связанная с тем, кто будет представлять позицию Европы в начале обсуждений.