Путин рассказал о продолжающихся контактах российских и европейских спецслужб

Контакты между российскими и европейскими спецслужбами продолжаются. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.
«Это же рабочий момент, об этом можно поговорить. Тихо, спокойно, ну, скажем, на уровне Министерства иностранных дел или на уровне спецслужб. Контакты между спецслужбами, кстати говоря, продолжаются», — отметил господин Путин.
Президент подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. При этом есть сложность, связанная с тем, кто будет представлять позицию Европы в начале обсуждений.