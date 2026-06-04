Путин: Нигде нет такого опыта по системам ПВО, как у России

Ни у одной страны нет такого опыта с системами противовоздушной обороны (ПВО), как у России. Об этом в четверг, 4 июня, заявил президент страны Владимир Путин.
Он отметил, что систему ПВО России нужно укреплять, но у Украины ее вообще нет как таковой.
— Но в России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать, да, мы должны ее укреплять, и мы будем это делать. Но у Украины вообще такой системы нет, — подчеркнул российский лидер во время встречи с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума, передает сайт Кремля.
28 мая СМИ сообщили, что в России утвердили механизм, который позволяет частным компаниям и предприятиям приобретать крупнокалиберное вооружение, включая турели, зенитные артиллерийские комплексы, радиолокационные устройства и комплексы радиоэлектронной борьбы. Журналисты отметили, что новые решения «определяют механизм приобретения частными компаниями и предприятиями крупнокалиберного вооружения».
12 марта в Министерстве обороны Турции заявили, что военнослужащие страны не использовали приобретенные у России зенитные ракетные комплексы С-400 для отражения двух ракетных атак с территории Ирана из-за интегрированности в систему ПВО НАТО и выбора наиболее подходящих средств для этого.