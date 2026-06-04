Путин: Нигде нет такого опыта по системам ПВО, как у России

— Но в России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать, да, мы должны ее укреплять, и мы будем это делать. Но у Украины вообще такой системы нет, — подчеркнул российский лидер во время встречи с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума, передает сайт Кремля.