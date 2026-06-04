Путин рассказал, что сказал бы Зеленскому в случае окончания конфликта

После завершения конфликта России и Украины президенты стран могли бы сказать друг другу: «cлава богу, что все закончилось». Так Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о том, что он бы сказал Владимиру Зеленскому по окончании боевых действий.
«Как минимум можно и нужно было бы сказать: слава Богу, что все закончилось», — сказал господин Путин. Он напомнил, что полномочия господина Зеленского на посту президента Украины истекли в 2024 году. В связи с этим он подчеркнул, что подпишет соглашение только с легитимным лидером страны.
По его словам, правящие круги в Киеве пока не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий. «Если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, она найдет тех, кто должен подписать соответствующие документы», — подчеркнул Владимир Путин.