Путин рассказал, что сказал бы Зеленскому в случае окончания конфликта

«Как минимум можно и нужно было бы сказать: слава Богу, что все закончилось», — сказал господин Путин. Он напомнил, что полномочия господина Зеленского на посту президента Украины истекли в 2024 году. В связи с этим он подчеркнул, что подпишет соглашение только с легитимным лидером страны.