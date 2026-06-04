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Путин: для начала переговоров с Украиной не нужно останавливать боевые действия

Российские войска каждый день наступают в зоне СВО, отметил Путин.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что для начала мирных переговоров с Украиной не нужно останавливать боевые действия в зоне СВО.

«Для того чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий. У нас были переговоры, боевые действия не останавливались. В чем проблема? Я называл фундаментальные вещи», — сказал глава государства.

По его словам, есть целый набор составляющих по этому вопросу. Российские войска каждый день наступают. И каждый день можно услышать, что новые населенные пункты встали под контроль ВС РФ. В этих условиях украинская сторона хотела, чтобы была приостановка, отметил российский лидер.