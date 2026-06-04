Путин: для начала переговоров с Украиной не нужно останавливать боевые действия

По его словам, есть целый набор составляющих по этому вопросу. Российские войска каждый день наступают. И каждый день можно услышать, что новые населенные пункты встали под контроль ВС РФ. В этих условиях украинская сторона хотела, чтобы была приостановка, отметил российский лидер.