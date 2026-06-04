Путин: Урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем думал Трамп

По словам российского лидера, Трамп сам публично признавал, что решение украинского кризиса оказалось труднее, чем он предполагал. Путин отметил, что со стороны некоторые процессы могут выглядеть проще, чем есть на самом деле. Однако при погружении в проблему выясняется, что в ней много неизвестных составляющих, и каждая из них имеет значение.