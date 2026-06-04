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Путин ответил смехом на вопрос о якобы подготовке России к нападению на Европу

Владимир Путин с юмором отверг предположения о планах России атаковать Европу, назвав их бессмысленными и провокационными. На встрече с главами мировых информагентств президент РФ задался вопросом о логике подобных действий. Он подчеркнул, что нападение на Европу или конфликт с НАТО не имеют для российской стороны никакого смысла.

Источник: Life.ru

«Какой смысл для нас, вообще резон нападать на Европу или воевать с НАТО», — рассмеялся глава государства.

Ранее командующий латвийскими вооружёнными силами Каспарс Пуданс заявил, что российская атака на страны Европы якобы может начаться «сегодня вечером». Он назвал российские силы «большой угрозой», отметив, что они «получили критическое преимущество» в ходе специальной военной операции на Украине.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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