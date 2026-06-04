Путин ответил смехом на вопрос о якобы подготовке России к нападению на Европу

«Какой смысл для нас, вообще резон нападать на Европу или воевать с НАТО», — рассмеялся глава государства.
Ранее командующий латвийскими вооружёнными силами Каспарс Пуданс заявил, что российская атака на страны Европы якобы может начаться «сегодня вечером». Он назвал российские силы «большой угрозой», отметив, что они «получили критическое преимущество» в ходе специальной военной операции на Украине.
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