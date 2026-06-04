Путин ответил смехом на вопрос о якобы подготовке России к нападению на Европу

Владимир Путин с юмором отверг предположения о планах России атаковать Европу, назвав их бессмысленными и провокационными. На встрече с главами мировых информагентств президент РФ задался вопросом о логике подобных действий. Он подчеркнул, что нападение на Европу или конфликт с НАТО не имеют для российской стороны никакого смысла.