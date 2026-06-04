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«Хватит ли здоровья дожить до завтра»: Путин высказался о будущем

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств на полях ПМЭФ-2026 прокомментировал вопрос о своем политическом будущем и возможных планах по переизбранию.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств на полях ПМЭФ-2026 прокомментировал вопрос о своем политическом будущем и возможных планах по переизбранию. По словам главы государства, в текущих условиях рассуждать о долгосрочных перспективах преждевременно.

«Только Господь знает, хватит нам здоровья: и мне, и вам, и всем здесь собравшимся для того, чтобы дожить до завтра, до послезавтра, и тем более решать какие-то стоящие перед нами задачи, добиваться целей, которые мы перед собой ставим», — заявил российский лидер.

Президент подчеркнул, что в настоящий момент вся его деятельность сосредоточена на преодолении актуальных вызовов, стоящих перед страной.