«Хватит ли здоровья дожить до завтра»: Путин высказался о будущем

«Только Господь знает, хватит нам здоровья: и мне, и вам, и всем здесь собравшимся для того, чтобы дожить до завтра, до послезавтра, и тем более решать какие-то стоящие перед нами задачи, добиваться целей, которые мы перед собой ставим», — заявил российский лидер.