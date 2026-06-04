Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций «Север» почётного наименования «имени героев УПА*». Этот шаг совпал с государственной церемонией перезахоронения лидера ОУН* Андрея Мельника и вызвал шквал жёсткой критики со стороны ближайшего союзника Киева — Польши. Варшава расценила это как прямую героизацию боевиков, на совести которых Волынская резня и массовое убийство около 100 тысяч поляков. Президент Кароль Навроцкий допустил возможность лишения Зеленского ордена Белого орла. В Польше откровенно ждут, когда бывший комик раскается за прославление бандеровцев, но пока этого не происходит.