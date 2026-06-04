Путин заявил о борьбе за «здоровье» экономики России

Россия сознательно пошла на охлаждение экономики, заявил президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств в рамках ПМЭФ. РБК ведет прямую трансляцию.
«При такой ключевой ставке Центрального банка, конечно, будут сокращаться инвестиции. Мы сознательно пошли на охлаждение экономики. Можно говорить, что Переохладили. Можно говорить, что еще не все сделано в этом направлении. Ну, это сознательные шаги. Мы не хотим, чтобы инфляция, гиперинфляция была там под 60−70%, как в некоторых странах. Мы боремся за здоровье российской экономики в целом», — сказал глава государства.
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