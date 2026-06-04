Путин заявил о борьбе за «здоровье» экономики России

«При такой ключевой ставке Центрального банка, конечно, будут сокращаться инвестиции. Мы сознательно пошли на охлаждение экономики. Можно говорить, что Переохладили. Можно говорить, что еще не все сделано в этом направлении. Ну, это сознательные шаги. Мы не хотим, чтобы инфляция, гиперинфляция была там под 60−70%, как в некоторых странах. Мы боремся за здоровье российской экономики в целом», — сказал глава государства.