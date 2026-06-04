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Над Россией за день сбили 19 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО в период с 8:00 до 20:00 мск сбили над регионами России 19 украинских беспилотника самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны в «Максе».

Источник: РБК

Дежурные средства ПВО в период с 8:00 до 20:00 мск сбили над регионами России 19 украинских беспилотника самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны в «Максе».

Дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Курской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее военное ведомство отчиталось о 272 дронах, сбитых над Россией в ночь на 4 июня. Беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Так в Нижегородской области за ночь сбили 25 беспилотников, пострадавших и разрушений нет. С 3:17 по 5:52 мск в аэропорту Нижнего Новгорода действовал запрет на полеты.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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