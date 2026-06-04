Путин и Мирзиёев дадут старт строительству АЭС в Узбекистане

По его словам, узбекский лидер должен вскоре подъехать, после чего состоится старт строительства по видеосвязи. Проект АЭС в Узбекистане является важным этапом двустороннего сотрудничества. При этом главы государств будут находиться в Константинском дворце в Санкт-Петербурге.