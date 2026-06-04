Путин также заявил, что на Украине стараются не обращать внимания на случаи, связанные с героизацией нацистов и националистов. Он напомнил, что одной из целей СВО Москва называла денацификацию. Глава государства отметил, что на тему нацизма на Украине закрывает глаза и главарь киевского режима Владимир Зеленский — еврей по национальности. Лидер РФ добавил, что дед Зеленского — участник Великой Отечественной войны — в гробу, наверное, перевернулся.