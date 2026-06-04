Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Киеву мало запретить пропаганду нацизма, нужно следовать запрету

Украинским властям недостаточно принять закон против пропаганды нацизма — необходимо его неукоснительно исполнять. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых агентств.

Источник: Life.ru

«Там, по-моему, в законе прописано или собираются прописать, что пропаганда нацизма запрещена. Надо обратить внимание украинских властей на то, что недостаточно прописать в законе. Нужно было бы исполнять этот закон», — сказал российский лидер.

Путин также заявил, что на Украине стараются не обращать внимания на случаи, связанные с героизацией нацистов и националистов. Он напомнил, что одной из целей СВО Москва называла денацификацию. Глава государства отметил, что на тему нацизма на Украине закрывает глаза и главарь киевского режима Владимир Зеленский — еврей по национальности. Лидер РФ добавил, что дед Зеленского — участник Великой Отечественной войны — в гробу, наверное, перевернулся.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.