У России были контакты с США по Кубе, заявил Путин

Ранее Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ заявил, что слухи о серьёзных проблемах в российской экономике сильно преувеличены. Президент напомнил, что России ранее пророчили поражение на поле боя, а экс-президент США Джо Байден называл экономику РФ «разорванной в клочья». Путин призвал оценивать ситуацию реальными цифрами и тенденциями, а не политизированными прогнозами. Также президент анонсировал очную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава государства назвал диалог между Москвой и Баку конструктивным, отметив, что стороны уже обсуждают конкретные проекты, прежде всего в сфере энергетики.