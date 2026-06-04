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У России были контакты с США по Кубе, заявил Путин

Президент России Владимир Путин сообщил, что у российской стороны были контакты с американской администрацией по кубинскому вопросу. Детали он раскрывать не стал.

Источник: Life.ru

«Были ли контакты с американской администрацией по кубинскому вопросу? Были. Я бы дальше не хотел комментировать», — заявил глава государства на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2026.

При этом он подчеркнул, что Куба является дружественной России страной, и американская администрация знает об этом. Москва продолжает поддерживать контакты с островным государством.

«Наши контакты с Кубой продолжаются», — добавил президент.

Ранее Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ заявил, что слухи о серьёзных проблемах в российской экономике сильно преувеличены. Президент напомнил, что России ранее пророчили поражение на поле боя, а экс-президент США Джо Байден называл экономику РФ «разорванной в клочья». Путин призвал оценивать ситуацию реальными цифрами и тенденциями, а не политизированными прогнозами. Также президент анонсировал очную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава государства назвал диалог между Москвой и Баку конструктивным, отметив, что стороны уже обсуждают конкретные проекты, прежде всего в сфере энергетики.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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