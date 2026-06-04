Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, он хочет переговоров

Ранее Владимир Путин озвучил главное условие для завершения СВО. Лидер России подчеркнул, что компромиссы с Украиной очень опасны. Но отметил, что Россия готова договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой он говорил с президентом Трампом в Анкоридже. Но нужно, чтобы на озвученные там компромиссы согласилась бы и Украина.