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Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, он хочет переговоров

Зеленский уверяет, что хочет переговоров с Россией.

Нелегитимный глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал открытой письмо, адресованное президенту России Владимиру Путину. Обращение Зеленский выложил на своем сайте.

В своем обращении Зеленский предложил «начать прямой переговорный процесс» между Украиной и Россией, а для этого непременно провести личную встречу. Он уверяет, что этонеобходимо для обсуждения завершения конфликта.

Зеленский заявил что Украина якобы готова к «полному прекращению огня на время переговоров». Кроме того, прозвучало предложение провести очередной обмен пленными — на этот раз по формуле «всех на всех».

Беспокоится Зеленский и о гарантиях — их он хочет получить от американцев и своих европейских кураторов, они же по его задумке должны стать участниками переговоров. Сами же переговоры, по его мнению, могли бы пройти в Турции или Швейцарии.

Ранее Владимир Путин озвучил главное условие для завершения СВО. Лидер России подчеркнул, что компромиссы с Украиной очень опасны. Но отметил, что Россия готова договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой он говорил с президентом Трампом в Анкоридже. Но нужно, чтобы на озвученные там компромиссы согласилась бы и Украина.