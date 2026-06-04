«Отбросьте колониальный подход»: Путин объяснил, при каком условии Европа вернётся к диалогу

Напомним, после длительного периода охлаждения на фоне стагнации переговорного процесса при посредничестве США, в июне 2026 года наметилось потенциальное окно для возобновления диалога между ЕС и Россией. Немецкие официальные лица заявляют, что диалог возможен при условии согласия Украины и сохранения координации с США, причем ключевая роль отводится Германии, Франции и Великобритании. Владимир Путин заявил, что двери для диалога открыты, призвав ЕС определиться с переговорщиком, но выразил сомнение в мирной повестке Брюсселя. В ответ страны ЕС отвергли предложенную Москвой кандидатуру экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера.