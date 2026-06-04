Путин: Переговоры по Украине можно начать без прекращения боевых действий

Также российский лидер подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не ожидал, что урегулирование конфликта на Украине окажется настолько сложным. Путин отметил, что со стороны некоторые процессы могут выглядеть проще, чем есть на самом деле. Однако при погружении в проблему выясняется, что в ней много неизвестных составляющих, и каждая из них имеет значение.