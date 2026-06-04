Путин: экономика России является четвертой по паритету покупательной способности

Президент России Владимир Путин сказал, что экономика РФ является четвертой в мире по паритету покупательной способности.
Первые три места, как рассказал Путин, занимают Китай, США и Индия.
Российский президент заявил, что Россия по показателю ВВП по паритету покупательной способности опережает все страны Европы, а также Японию.
Реплика Путина прозвучала в ходе его встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проводится с 3 по 6 июня.
Читайте материал «Путин поразмышлял о перспективах своего переизбрания».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.