Путин: Иранский народ заслуживает права голоса при урегулировании кризиса

Ранее Владимир Путин охарактеризовал конфликт в Иране как очень тяжёлый и сложный. По его словам, это противостояние ставит Москву в непростое положение. Россия поддерживает хорошие отношения как с Тегераном, так и со странами Персидского залива. С обеими сторонами у неё сложились добрые, по-настоящему дружеские связи, и это накладывает дополнительную ответственность. Глава государства дал понять, что Россия заинтересована в скорейшем урегулировании кризиса.