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Мир станет катализатором краха: Путин предрек борьбу за власть в Киеве

Президент России Владимир Путин заявил, что прекращение боевых действий на Украине неминуемо приведет к глубокому политическому и экономическому кризису внутри страны.

Президент России Владимир Путин заявил, что прекращение боевых действий на Украине неминуемо приведет к глубокому политическому и экономическому кризису внутри страны. Об этом глава государства сообщил на встрече с руководителями крупнейших мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2026.

По мнению российского лидера, текущий конфликт выступает единственным фактором, удерживающим украинские элиты от открытого столкновения. В условиях мира хрупкое единство киевского руководства моментально сменится ожесточенной схваткой за власть.

«Если там мир установится, то внутриполитическая борьба, борьба за власть в Киеве и экономическая ситуация на этом фоне кардинальным образом обострятся», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент дал понять, что внутренние противоречия в украинском руководстве сегодня подавлены необходимостью ведения боевых действий, однако подписание мирных соглашений неизбежно выведет эти накопившиеся проблемы в публичную плоскость, что поставит нынешнюю систему управления в Киеве под угрозу окончательного распада.