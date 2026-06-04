Мир станет катализатором краха: Путин предрек борьбу за власть в Киеве

Президент России Владимир Путин заявил, что прекращение боевых действий на Украине неминуемо приведет к глубокому политическому и экономическому кризису внутри страны. Об этом глава государства сообщил на встрече с руководителями крупнейших мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2026.