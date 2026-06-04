Президент России Владимир Путин заявил, что прекращение боевых действий на Украине неминуемо приведет к глубокому политическому и экономическому кризису внутри страны. Об этом глава государства сообщил на встрече с руководителями крупнейших мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2026.
По мнению российского лидера, текущий конфликт выступает единственным фактором, удерживающим украинские элиты от открытого столкновения. В условиях мира хрупкое единство киевского руководства моментально сменится ожесточенной схваткой за власть.
«Если там мир установится, то внутриполитическая борьба, борьба за власть в Киеве и экономическая ситуация на этом фоне кардинальным образом обострятся», — подчеркнул Владимир Путин.
Президент дал понять, что внутренние противоречия в украинском руководстве сегодня подавлены необходимостью ведения боевых действий, однако подписание мирных соглашений неизбежно выведет эти накопившиеся проблемы в публичную плоскость, что поставит нынешнюю систему управления в Киеве под угрозу окончательного распада.