Путин заявил, что даже украинские националисты дома говорят по-русски

«Знаете, это же русскоговорящая страна. Вот даже эти так называемые националисты, они дома-то в основном по-русски разговаривают», — отметил глава государства.
Российский лидер обратил внимание, что в основе украинского конфликта лежит подавление всего русского. А также — значительной части населения страны, которая не признала результаты госпереворота.
Ранее Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ заявил, что для начала переговоров по Украине не требуется предварительная приостановка боевых действий, поскольку такой формат уже применялся ранее. Президент отметил, что украинская сторона хочет добиться паузы в продвижении российских войск, но остановить конфликт можно через согласование ранее обсуждавшихся компромиссов. Также российский лидер уточнил, что Украине недостаточно просто принять закон о запрете пропаганды нацизма — необходимо неукоснительно следовать ему на практике.
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