Путин заявил, что даже украинские националисты дома говорят по-русски

Ранее Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ заявил, что для начала переговоров по Украине не требуется предварительная приостановка боевых действий, поскольку такой формат уже применялся ранее. Президент отметил, что украинская сторона хочет добиться паузы в продвижении российских войск, но остановить конфликт можно через согласование ранее обсуждавшихся компромиссов. Также российский лидер уточнил, что Украине недостаточно просто принять закон о запрете пропаганды нацизма — необходимо неукоснительно следовать ему на практике.