«Вы не на допросе»: Путин защитил журналиста из ФРГ от неудобного вопроса на встрече с главами агентств

Ранее на полях ПМЭФ Путин ответил немецкому журналисту фразой на немецком языке «Das ist das problem» («в этом и заключается проблема»), комментируя вопрос о возможных посредниках в переговорах. Президент заявил, что Москва не может доверять тем, кто годами говорит о необходимости стратегического поражения России, и именно в этом видит главную проблему. При этом глава государства подчеркнул, что Россия, несмотря на недоверие к таким посредникам, не отказывается от диалога.