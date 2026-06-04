Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: если Зеленский хочет встретится с Путиным, он может приехать в Москву

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Владимир Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», — сказал Песков, комментируя «открытое письмо» Зеленского.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше