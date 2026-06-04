«Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», — сказал Песков, комментируя «открытое письмо» Зеленского.
Песков: если Зеленский хочет встретится с Путиным, он может приехать в Москву
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Владимир Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.