Путин: Россия готова снова вывезти обогащённый уран из Ирана, как в 2015-м

По его словам, Москва никому не навязывает свои услуги, но соответствующее предложение уже доведено и до американской администрации, и до иранских партнёров. В 2015 году российская сторона сыграла положительную роль, вывезя обогащённый уран, что легло в основу ядерной сделки (СВПД).