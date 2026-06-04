Путин заявил, что в основе конфликта на Украине лежит подавление всего русского

Ранее Владимир Путин заявил, что соглашение об урегулировании конфликта со стороны Украины может подписать и Владимир Зеленский. По его словам, есть «много вариантов» того, с кем Москва будет готова закрепить договорённости. Однако важно, что это будет за документ и какие возможны юридические последствия. Главное, добавил российский лидер, чтобы у Киева было желание завершить конфликт.