Лавров назвал условие прекращения боёв на Украине

Ранее Лавров выразил недоумение в связи с недавним заявлением госсекретаря США Марко Рубио о том, что Москва якобы не готова к уступкам на переговорах по украинскому урегулированию. По его словам, особенно странно слышать такое от человека, который лично присутствовал на встрече в Анкоридже.