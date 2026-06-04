Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров назвал условие прекращения боёв на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что боевые действия уже могли бы прекратиться, если бы США действительно продвигали договорённости, достигнутые на Аляске. Об этом он сказал в интервью RT Arabic на ПМЭФ.

По словам министра, тогда было сформировано чёткое понимание на основе конкретного предложения американской стороны. Однако, как считает Лавров, Вашингтон не стал по-настоящему развивать собственную инициативу.

«На Аляске было достигнуто очень чёткое понимание на основе конкретного предложения Соединённых Штатов», — отметил глава МИД РФ.

Он добавил, что при другом подходе стороны уже могли бы перейти к переговорам, а военная фаза конфликта завершилась бы.

«Если бы Соединённые Штаты свою инициативу продвигали по-настоящему, я думаю, что мы уже давно бы были за столом переговоров, и военные действия были бы прекращены», — заявил Лавров.

Интервью министра прошло в рамках Петербургского международного экономического форума. Других подробностей о содержании договорённостей он в этом фрагменте не привёл.

Ранее Лавров выразил недоумение в связи с недавним заявлением госсекретаря США Марко Рубио о том, что Москва якобы не готова к уступкам на переговорах по украинскому урегулированию. По его словам, особенно странно слышать такое от человека, который лично присутствовал на встрече в Анкоридже.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше