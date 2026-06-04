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Песков: Путину доложат об открытом письме Зеленского

Песков заявил, что Путин пока не имел возможности ознакомиться с открытым письмом Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Президенту России Владимиру Путину доложат об открытом письме главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться. Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана», — сообщил Песков.

Ранее стало известно, что Зеленский опубликовал открытое письмо, адресованное Владимиру Путину. В нем глава киевского режима предложил «начать прямой переговорный процесс» между Украиной и Россией.

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