Песков: Путину доложат об открытом письме Зеленского

Президенту России Владимиру Путину доложат об открытом письме главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться. Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана», — сообщил Песков.
Ранее стало известно, что Зеленский опубликовал открытое письмо, адресованное Владимиру Путину. В нем глава киевского режима предложил «начать прямой переговорный процесс» между Украиной и Россией.