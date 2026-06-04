Путин: для начала переговоров с Украиной нет необходимости приостанавливать бои

По словам президента РФ, речь должна идти не о временном прекращении огня, а о завершении конфликта на основе компромиссов, которые ранее обсуждались в Анкоридже. Путин заявил, что российские военные каждый день берут новые населенные пункты под контроль. В этих условиях украинская сторона хотела бы, чтобы Россия приостановила движение ВС РФ.