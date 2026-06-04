Песков предложил Зеленскому приехать в Москву в ответ на его письмо Путину

Если президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, он может приехать в Москву. Об этом в четверг, 4 июня, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
— Да, мы видели. Он его опубликовал в момент мероприятия у президента, президент не имел возможности пока с ним ознакомиться. Я имел возможность. Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана (Шавката Мирзиеева — прим. «ВМ»), — рассказал пресс-секретарь президента России.
Так он ответил на вопрос журналиста информационной службы «Вести» Павла Зарубина о том, видел ли он открытое письмо Владимира Зеленского к Владимиру Путину, передает Telegram-канал Зарубина.
В своем письме украинский лидер заявил о готовности Украины полностью прекратить огонь на время переговоров, а также к обмену военнопленными по формуле «всех на всех». Он уточнил, что консультации между Москвой и Киевой должны проходить при участии США и стран Европы как возможных гарантов будущих договоренностей.