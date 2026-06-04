Кремль — Зеленскому: для разговора нужно приехать в Москву

В своем открытом письме украинский лидер предложил прекратить боевые действия по текущей линии фронта и организовать встречу для обсуждения новой архитектуры безопасности. Он выступил с инициативой установить полное прекращение огня на время переговоров при мониторинге со стороны США, а также призвал к обмену пленными по принципу «всех на всех». В качестве возможных площадок для диалога Киев предложил нейтральные страны, такие как Швейцария или Турция, настаивая на участии представителей Европы и США в процессе формирования будущих гарантий безопасности.