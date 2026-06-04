Кремль — Зеленскому: для разговора нужно приехать в Москву

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал публикацию открытого письма Владимира Зеленского, адресованного Владимиру Путину. Официальный представитель Кремля сообщил, что на текущий момент глава государства еще не успел ознакомиться с содержанием обращения.
«Путину доложат про открытое письмо Зеленского позже», — уточнил Дмитрий Песков в общении с журналистами передает ТАСС.
Пресс-секретарь подчеркнул, что российская сторона не закрывает каналы для общения, однако формат потенциального диалога остается неизменным. По словам Пескова, если у украинского лидера действительно есть намерение провести предметный разговор, он имеет возможность прибыть в российскую столицу.
«Владимир Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить», — резюмировал представитель Кремля.
Напомним, что ранее Зеленский уже вывигал идею прямых переговоров с Владимиром Путиным и каждый раз Кремль приглашал его приехать в Москву.
В своем открытом письме украинский лидер предложил прекратить боевые действия по текущей линии фронта и организовать встречу для обсуждения новой архитектуры безопасности. Он выступил с инициативой установить полное прекращение огня на время переговоров при мониторинге со стороны США, а также призвал к обмену пленными по принципу «всех на всех». В качестве возможных площадок для диалога Киев предложил нейтральные страны, такие как Швейцария или Турция, настаивая на участии представителей Европы и США в процессе формирования будущих гарантий безопасности.
Отметим, что сегодня в ходе общения с иностранными журналистами на ПМЭФ Владимир Путин заявил, что для начала переговоров с Украины не обязательно останавливать боевые действия. При этом он подчеркнул, что лучше сразу остановить весь конфликт, искоренив его первопричины.
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