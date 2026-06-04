Путин рассмеялся, размышляя о считающих, что Россия хочет «напасть на Европу»

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о якобы планах России «напасть на Европу» рассмеялся.
Путин предположил, что каждому, кто допускает подобные мысли, следует задать себе вопрос «Зачем?! Зачем нам это нужно?». Во время этой реплики Путин улыбнулся.
Затем Путин сказал, что причиной украинского конфликта стал госпереворот и подавление украинскими властями всего русского.
Заявления о русской угрозе для НАТО, по словам Путина, являются «бредом и провокацией».
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