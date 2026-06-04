Зеленский написал открытое письмо Путину и предложил встречу

В письме Владимир Зеленский указал, что Украина готова к полному прекращению огня на время переговоров, а также к обмену военнопленными по формуле «всех на всех». Переговоры, считает украинский президент, должны проходить при участии США и европейских стран как возможных гарантов будущих договоренностей, указано в письме.