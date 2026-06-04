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Зеленский написал открытое письмо Путину и предложил встречу

Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил провести личную встречу и завершить конфликт. Киев передает обращение Москве по дипломатическим каналам, сообщил глава украинского МИДа Андрей Сибига в соцсети Х. В Кремле заявили, что видели письмо, а российскому президенту о нем доложат позже.

Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил провести личную встречу и завершить конфликт. Киев передает обращение Москве по дипломатическим каналам, сообщил глава украинского МИДа Андрей Сибига в соцсети Х. В Кремле заявили, что видели письмо, а российскому президенту о нем доложат позже.

В письме Владимир Зеленский указал, что Украина готова к полному прекращению огня на время переговоров, а также к обмену военнопленными по формуле «всех на всех». Переговоры, считает украинский президент, должны проходить при участии США и европейских стран как возможных гарантов будущих договоренностей, указано в письме.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле письмо уже видели. Президенту России о нем доложат позже. «Если Зеленский хочет встретиться с Путиным, он может приехать в Москву», — добавил он.

В письме господин Зеленский написал, что не готов приехать в Москву для переговоров. Он напомнил, что их готовы организовать Швейцария, Турция и страны арабского мира.

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