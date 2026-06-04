Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские политики абсолютно недоговороспособны, и привел в пример минские соглашения и стамбульские договоренности, которые Запад сорвал. «Европейцы абсолютно недоговороспособны», — сказал Лавров.
Он напомнил, что в феврале 2014 года был подписан документ между Януковичем и оппозицией, подписи засвидетельствовали Франция, Германия и Польша.
Наутро — госпереворот. Мы звоним, спрашиваем: «Как же так?» Они нам ничего не сказали, кроме того, что иногда демократия приобретает неожиданные формы и изгибы.
Через год были минские договоренности, также гарантированные Францией и Германией. «Потом признались и те и другие, что никто не собирался ничего выполнять и надо было время выиграть», — добавил Лавров.
Он также упомянул события апреля 2022 года. «Последний раз у них была возможность поддержать стамбульские договоренности и, не краснея, без зазрения совести заявлять, что вот мы посмотрим, договороспособна ли Россия», — заключил глава МИД.