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Лавров назвал Европу недоговороспособной

Глава МИД России заявил, что европейские страны неоднократно не выполняли взятые на себя обязательства по Украине. Такое заявление Сергей Лавров сделал в беседе с Александром Цыпкиным в Блогерской студии VK Видео на ПМЭФ-2026.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские политики абсолютно недоговороспособны, и привел в пример минские соглашения и стамбульские договоренности, которые Запад сорвал. «Европейцы абсолютно недоговороспособны», — сказал Лавров.

Он напомнил, что в феврале 2014 года был подписан документ между Януковичем и оппозицией, подписи засвидетельствовали Франция, Германия и Польша.

Наутро — госпереворот. Мы звоним, спрашиваем: «Как же так?» Они нам ничего не сказали, кроме того, что иногда демократия приобретает неожиданные формы и изгибы.

Сергей Лавров
глава МИД РФ

Через год были минские договоренности, также гарантированные Францией и Германией. «Потом признались и те и другие, что никто не собирался ничего выполнять и надо было время выиграть», — добавил Лавров.

Он также упомянул события апреля 2022 года. «Последний раз у них была возможность поддержать стамбульские договоренности и, не краснея, без зазрения совести заявлять, что вот мы посмотрим, договороспособна ли Россия», — заключил глава МИД.

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