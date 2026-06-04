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Сибига заявил, что Украина хочет передать письмо Зеленского Путину лично

Киев ожидает содержательный ответ на свое предложение, сообщил украинский министр.

Источник: Аргументы и факты

Письмо главы киевского режима Владимира Зеленского официально передадут президенту России Владимиру Путину по дипломатическим каналам, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

В соцсети X* он отметил, что это письмо является серьезным и значимым предложением и нацелено на приглашение Путина на личную встречу. В нем содержатся четкие, выполнимые шаги, сказал министр.

«Мы ожидаем содержательного ответа на это предложение. Пришло время положить конец этому конфликту. Пришло время выбрать мир», — указал Сибига.

Ранее на сайте главы киевского режима появилось открытое письмо Зеленского, адресованное Путину. В качестве места проведения встречи украинский политик предложил Швейцарию, Турцию или арабские страны.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.