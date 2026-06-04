Письмо главы киевского режима Владимира Зеленского официально передадут президенту России Владимиру Путину по дипломатическим каналам, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
В соцсети X* он отметил, что это письмо является серьезным и значимым предложением и нацелено на приглашение Путина на личную встречу. В нем содержатся четкие, выполнимые шаги, сказал министр.
«Мы ожидаем содержательного ответа на это предложение. Пришло время положить конец этому конфликту. Пришло время выбрать мир», — указал Сибига.
Ранее на сайте главы киевского режима появилось открытое письмо Зеленского, адресованное Путину. В качестве места проведения встречи украинский политик предложил Швейцарию, Турцию или арабские страны.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.