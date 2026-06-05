Казахстан и Гонконг запускают совместные образовательные проекты

«Каждый студент, обучающийся за рубежом, становится послом своей страны и мостом между культурами. Казахстанское сообщество в Гонконге продолжает расти. Этому будут способствовать подписанные сегодня меморандумы о взаимопонимании с The Hong Kong Polytechnic University и The Education University of Hong Kong, в рамках которых планируется сотрудничество в сфере студенческой мобильности и совместных научных исследований. Также хочу отметить, что в прошлом году NU и HKUST запустили совместную программу бакалавриата по направлению Business Administration (BBA) в области евразийского бизнеса. Все эти инициативы демонстрируют высокий уровень сотрудничества в сфере высшего образования между Гонконгом и Казахстаном», — подчеркнул Джон Ли.