Казахстан и Гонконг запускают совместные образовательные проекты

Назарбаев Университет посетила крупная делегация из Гонконга, в состав которой вошли около 100 представителей бизнеса и средств массовой информации. Визит состоялся в рамках первого официального визита в Казахстан Главы администрации Специального административного района Гонконг КНР Джона Ли, передает DKNews.kz.
Встреча стала площадкой для обсуждения сотрудничества в сфере образования, науки и академической мобильности между Казахстаном и Гонконгом.
Назарбаев Университет нацелен войти в топ-200 мировых вузов.
Гостей приветствовал президент Назарбаев Университета Вакар Ахмад, который рассказал о развитии вуза, его достижениях и дальнейших планах.
По его словам, университет ставит перед собой амбициозную задачу — войти в число 200 лучших университетов мира в течение ближайших четырех лет.
«Одним из наиболее вдохновляющих примеров для нас является Hong Kong University of Science and Technology. Ему всего 35 лет, однако он уже воспринимается как зрелый и авторитетный университет, успешно конкурирующий с вузами с многовековой историей. Именно такие примеры мотивируют нас двигаться вперед», — отметил Вакар Ахмад.
Джон Ли назвал NU центром образования и инноваций Евразии.
Глава администрации Гонконга подчеркнул особую роль Назарбаев Университета в развитии международного сотрудничества.
«Nazarbayev University не раз становился частью значимых событий и вошел в историю по ряду причин. Одной из них стал визит в 2013 году Председателя КНР Си Цзиньпина, когда именно в стенах этого университета впервые было публично предложено совместное строительство Экономического пояса Шелкового пути. Этот момент стал отправной точкой инициативы Belt and Road Initiative — стратегии, направленной на развитие взаимосвязанности, совместного развития и общего процветания», — заявил Джон Ли.
По его словам, сегодня Назарбаев Университет является одним из ведущих центров образования и инноваций в регионе.
Казахстанские студенты активно выбирают Гонконг.
Джон Ли отметил высокий уровень развития высшего образования в Гонконге.
По его словам, город остается единственным в мире, где расположены сразу пять университетов, входящих в первую сотню мировых рейтингов.
Сегодня более 6 тысяч студентов из стран-участниц инициативы Belt and Road обучаются по программам, финансируемым Комитетом по университетским грантам Гонконга.
Из них около 500 студентов представляют Казахстан.
Подписаны новые соглашения о сотрудничестве.
В ходе визита были отмечены новые шаги по развитию образовательного партнерства между Казахстаном и Гонконгом.
В частности, подписаны меморандумы о взаимопонимании с:
The Hong Kong Polytechnic University; The Education University of Hong Kong.
Соглашения предусматривают развитие:
академической мобильности; студенческих обменов; совместных научных исследований; образовательных программ.
Кроме того, было отмечено, что ранее Назарбаев Университет и Hong Kong University of Science and Technology запустили совместную программу бакалавриата Business Administration (BBA) в области евразийского бизнеса.
«Каждый студент, обучающийся за рубежом, становится послом своей страны и мостом между культурами. Казахстанское сообщество в Гонконге продолжает расти. Этому будут способствовать подписанные сегодня меморандумы о взаимопонимании с The Hong Kong Polytechnic University и The Education University of Hong Kong, в рамках которых планируется сотрудничество в сфере студенческой мобильности и совместных научных исследований. Также хочу отметить, что в прошлом году NU и HKUST запустили совместную программу бакалавриата по направлению Business Administration (BBA) в области евразийского бизнеса. Все эти инициативы демонстрируют высокий уровень сотрудничества в сфере высшего образования между Гонконгом и Казахстаном», — подчеркнул Джон Ли.
От образования к культурному диалогу.
В завершение выступления глава администрации Гонконга отметил, что отношения между Казахстаном и Гонконгом развиваются не только в сфере образования и экономики, но и в культурной плоскости.
Он рассказал, что во время визита познакомился с традиционной казахской кухней, попробовав бешбармак и баурсаки, а также отметил открытие первого ресторана центральноазиатской кухни в Гонконге.
Что это значит.
Визит делегации Гонконга в Назарбаев Университет стал еще одним шагом в укреплении образовательного и научного сотрудничества между Казахстаном и Китаем. Новые соглашения открывают дополнительные возможности для студентов и исследователей, а развитие академической мобильности способствует расширению международных связей и подготовке специалистов мирового уровня.