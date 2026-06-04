Стало известно, как Киев передаст письмо Зеленского Путину

Глава МИД Украины Андрей Сибига официально заявил о намерении Киева передать открытое письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину через дипломатические каналы. По словам министра, данная инициатива является официальным и серьезным предложением, направленным на прекращение вооруженного конфликта.
«Мы ожидаем содержательного ответа на это предложение. Настало время завершить эту войну. Настало время выбрать мир», — написал Сибига в социальной сети X.
Ранее в письме, опубликованном на сайте президента Украины, Зеленский предложил прекратить боевые действия на время переговоров при мониторинге со стороны США, провести обмен пленными по формуле «всех на всех» и обсудить гарантии безопасности с участием международных посредников. В качестве потенциальных площадок для личной встречи лидеров Киев предложил Швейцарию, Турцию или страны Арабского мира.
Параллельно с этим, в ходе общения с руководителями ведущих мировых информационных агентств на полях ПМЭФ-2026, Владимир Путин озвучил позицию Москвы относительно возможного завершения боевых действий. Президент подчеркнул, что Россия заинтересована не в простом перемирии, а в стратегическом урегулировании всего кризиса на базе компромиссов, которые ранее обсуждались в Анкоридже.
«Конечно, хочется это остановить. Но лучше не это останавливать, а остановить войну в целом, согласившись с теми компромиссами, которые обсуждались в Анкоридже», — резюмировал российский лидер.
В Кремле, комментируя инициативу Киева, отметили, что на данный момент глава государства не ознакомился с письмом, ему доложат о нем позже. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона сохраняет открытость к общению, однако формат диалога остается неизменным: если президент Украины действительно намерен обсудить условия мира, он может сделать это лично, прибыв в Москву.
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