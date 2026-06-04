Стало известно, как Киев передаст письмо Зеленского Путину

В Кремле, комментируя инициативу Киева, отметили, что на данный момент глава государства не ознакомился с письмом, ему доложат о нем позже. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона сохраняет открытость к общению, однако формат диалога остается неизменным: если президент Украины действительно намерен обсудить условия мира, он может сделать это лично, прибыв в Москву.