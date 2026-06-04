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Песков заявил, что в Кремле видели открытое письмо Зеленского Путину

По словам представителя Кремля Пескова, Зеленский может приехать в Москву, чтобы встретиться с Путиным.

Источник: Аргументы и факты

В Кремле обратили внимание на опубликованное Владмиром Зеленским открытое письмо российскому лидеру Владимиру Путину, сообщил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видели. Он (Зеленский — прим. ред.) опубликовал его в момент мероприятия у президента (Владимира Путина). Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, сам он ознакомился с этим письмом.

Отвечая на вопрос о том, что бы он мог ответить Зеленскому, пресс-секретарь главы государства сообщил: «Могу ответить, что об этом будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана».

В связи с публикацией письма Зеленским Песков отметил, что тот может прибыть в российскую столицу в любое время ради разговора с Путиным.

Напомним, в открытом письме Зеленский предложил российскому президенту встретиться в Швейцарии, Турции или арабских странах.

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