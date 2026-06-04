Лавров: Путин на Аляске принял предложения Трампа по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложения США по урегулированию украинского кризиса были приняты президентом России Владимиром Путиным как возможный первый шаг к прекращению боевых действий.
По словам Лаврова, после этого Вашингтон начал советоваться с европейцами и убеждать украинскую сторону, но на переговорном направлении «ничего не происходило».
Путин и Трамп встретились 15 августа на военной базе в Анкоридже на Аляске. Одной из ключевых тем переговоров стал украинский кризис. Стороны не достигли соглашения по урегулированию конфликта, однако оба лидера назвали встречу продуктивной.