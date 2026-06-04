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Лавров: Путин на Аляске принял предложения Трампа по Украине

Глав МИД Сергей Лавров рассказал, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже был не только «дружеский дух», но и конкретные «понимания», основанные на предложениях Вашингтона. Такое заявление он сделал в беседе с Александром Цыпкиным в Блогерской студии VK Видео на ПМЭФ-2026.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложения США по урегулированию украинского кризиса были приняты президентом России Владимиром Путиным как возможный первый шаг к прекращению боевых действий.

По словам Лаврова, после этого Вашингтон начал советоваться с европейцами и убеждать украинскую сторону, но на переговорном направлении «ничего не происходило».

Путин и Трамп встретились 15 августа на военной базе в Анкоридже на Аляске. Одной из ключевых тем переговоров стал украинский кризис. Стороны не достигли соглашения по урегулированию конфликта, однако оба лидера назвали встречу продуктивной.

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