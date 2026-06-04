Лавров: Путин на Аляске принял предложения Трампа по Украине

Глав МИД Сергей Лавров рассказал, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже был не только «дружеский дух», но и конкретные «понимания», основанные на предложениях Вашингтона. Такое заявление он сделал в беседе с Александром Цыпкиным в Блогерской студии VK Видео на ПМЭФ-2026.