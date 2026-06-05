С возведением АЭС в Казахстане будет создана новая отрасль, заявил Путин

«По-моему, до 20% предполагается, что Казахстан будет получать необходимой электроэнергии за счет атомной электростанции. Но самое главное не в том, что в Казахстане будут построены блоки атомной электростанции. Самое главное в том, что будет создана новая отрасль. Это касается подготовки кадров, это касается научной деятельности и производственной — все это совместно. Это направление чрезвычайно важно и для нас, и для Казахстана», — сказал Путин на встрече с представителями международных информационных агентств.