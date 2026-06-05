С возведением АЭС в Казахстане будет создана новая отрасль, заявил Путин

СТРЕЛЬНА, 4 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что с возведением атомной электростанции (АЭС) в Казахстане будет создана новая отрасль.
Глава государства рассказал, что Россия сотрудничает с Казахстаном в проекте строительства атомной электростанции на территории республики и выразил уверенность в том, что она добьется больших успехов в энергетике, решит многие задачи в этой сфере и диверсифицирует свои энергоресурсы.
«По-моему, до 20% предполагается, что Казахстан будет получать необходимой электроэнергии за счет атомной электростанции. Но самое главное не в том, что в Казахстане будут построены блоки атомной электростанции. Самое главное в том, что будет создана новая отрасль. Это касается подготовки кадров, это касается научной деятельности и производственной — все это совместно. Это направление чрезвычайно важно и для нас, и для Казахстана», — сказал Путин на встрече с представителями международных информационных агентств.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.