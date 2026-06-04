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Песков: Зеленский может приехать в Москву для переговоров с Путиным

В Кремле видели письмо президента Украины Владимира Зеленского с предложением провести переговоры в третьей стране и завершить конфликт, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимиру Путину о нем доложат по окончании рабочего визита президента Узбекистана, добавил он.

В Кремле видели письмо президента Украины Владимира Зеленского с предложением провести переговоры в третьей стране и завершить конфликт, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимиру Путину о нем доложат по окончании рабочего визита президента Узбекистана, добавил он.

«Да, мы видели. Он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться», — сказал господин Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. Он добавил, что президент Украины может приехать в Москву, если хочет встретиться с Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский написал открытое письмо к президенту России. В нем он указал, что Украина готова к полному прекращению огня на время переговоров, а также к обмену военнопленными по формуле «всех на всех». Сами переговоры, по его мнению, следует проводить при участии США и стран Европы как возможных гарантов будущих договоренностей. Приезжать для переговоров в Москву господин Зеленский отказался. Украинский президент напомнил, что их готовы организовать Швейцария, Турция и страны арабского мира.

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