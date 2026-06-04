Песков: Зеленский может приехать в Москву для переговоров с Путиным

Владимир Зеленский написал открытое письмо к президенту России. В нем он указал, что Украина готова к полному прекращению огня на время переговоров, а также к обмену военнопленными по формуле «всех на всех». Сами переговоры, по его мнению, следует проводить при участии США и стран Европы как возможных гарантов будущих договоренностей. Приезжать для переговоров в Москву господин Зеленский отказался. Украинский президент напомнил, что их готовы организовать Швейцария, Турция и страны арабского мира.