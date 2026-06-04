Путин заявил о предпосылках для роста товарооборота РФ и Индии до $100 млрд

Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«У нас много совместной работы. Мы уверены, что мы в ближайшие годы выйдем на 100 миллиардов долларов торгового оборота. Сейчас он где-то около 60−58 миллиардов, он у нас есть все предпосылки для того, чтобы работать более активно и добиваться более амбициозных целей. И здесь не только наши планы в области энергетики, и в том числе атомной энергетики. “Куданкулам” строится, работает, и новые площадки, мы ожидаем, будут решены. И в углеводородной энергетике будем продолжать работать», — сказал Путин.
Как отметил президент, Россия является одним из крупнейших инвесторов в экономику Индии. «Мы будем продолжать это делать, инвестировать, будем взаимно», — подчеркнул глава государства.