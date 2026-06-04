Российские войска наступают ежедневно — за последнее время российская армия поставила под контроль примерно 2 440 кв. км в зоне СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.
Боевого применения «Орешника», в полном смысле слова, по Украине не было ни одного, добавил президент.
ТАСС собрал ключевые заявления главы государства по украинскому конфликту.
Контроль территорий ВС РФ.
Российские войска «наступают по всей линии боевого соприкосновения»: «Нет места, где бы не было наступления российских войск».
Российская армия взяла под свой контроль уже 2 440 км в зоне СВО, наступление происходит ежедневно. «Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику, 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% ДНР».
Россия контролирует «80% территории Запорожской области».
Сделка по Украине.
Завершение войны было бы более предпочтительным вариантом, нежели приостановка боевых действий на Украине, «чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий».
Возможные соглашения Москвы и Киева будут без преувеличения историческими документами: «Без всякого преувеличения, с точки зрения России и Украины, это исторические документы».
Варианты решения украинского конфликта в виде контроля России над всем Донбассом и заключения сделки «не противоречат друг другу»: «Одно другого не исключает».
Россия в рамках конфликта на Украине интересуется реальным положением дел, а не оценками госсекретаря США Марко Рубио: «Что госсекретарь говорит по конкретному вопросу внутри страны, нас, конечно, интересует, но все-таки нас больше интересует реальная ситуация. И если вы говорите сейчас про конфликт на Украине, то нас интересует реальная ситуация на этом направлении».
Россия готова пойти на компромиссы, оговоренные в Анкоридже, нужно, чтобы на них согласился Киев: «И конфликт быстро придет к своему естественному завершению».
Россия, безусловно, готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами на «той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом [США Дональдом] Трампом в Анкоридже».
Администрация США отвлеклась от конфликта на Украине и занимается кризисом на иранском направлении, который носит глобальный характер: «Понимаем, что администрация США отвлекается [от конфликта на Украине], вынуждена заниматься в первую очередь этим вопросом». При этом президент США Дональд Трамп действительно стремится к тому, чтобы урегулировать кризис на Украине.
Предложения Трампа по Украине «вполне могут быть положены в основу мирных договоренностей».
Трамп не ожидал, что урегулирование кризиса на Украине будет таким сложным: «Действительно, со стороны, может быть, некоторые вещи кажутся не такими уж сложными, а когда туда влезаешь, погружаешься в проблему, оказывается, что неизвестных составляющих не так уж и мало, и они имеют значение».
В Киеве, «исходя из внутриполитической ситуации», не готовы к урегулированию конфликта: «Потому что тогда находящиеся у власти люди вряд ли будут иметь, скажу аккуратно, хорошие перспективы для удержания власти».
Россия не против евроассоциации Украины, но против, «чтобы Евросоюз превращался в военный блок».
Европейские эксперты знают, что для восстановления экономики Украины нужны «сотни миллиардов евро».
Евросоюз мог бы сыграть положительную роль в урегулировании украинского конфликта, «но не поставками оружия, а попытками убедить киевские власти пойти на те компромиссы, о которых мы говорим».
Легитимность Зеленского.
Легитимность лидера киевского режима Владимира Зеленского является вопросом «для политического, для юридического анализа».
Желание России подписывать с Киевом документы с легитимным представителем не является каким-то капризом: «Любая страна в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода с лицами, которые являются легитимными с точки зрения конституции, основного закона страны-партнера».
Вопрос о выборах на Украине является важным, в том числе в контексте лишних двух лет правления Зеленского: «По конституции Украины у президента может быть только два срока по пять лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то два года уже прошло. И теперь что, он будет избираться еще на пять лет? Не положено по конституции. Только два срока по пять лет, то есть всего десять. А куда деть два года, которые находится у власти сейчас? Много вопросов».
Соглашения со стороны Киева могут подписывать разные люди, в том числе председатель Верховной рады или сам Зеленский. Все зависит от документа и его юридических последствий. Найти тех, кто должен подписать от Украины документы с Россией, можно, «было бы желание».
В случае завершения конфликта на Украине можно было бы сказать Зеленскому: «Слава Богу, что все закончилось».
Проблемы ВСУ.
ВСУ катастрофически не хватает личного состава: «Самая главная проблема Вооруженных сил Украины на сегодня — катастрофическая нехватка личного состава».
Численность ВСУ сократилась на 100 тыс. человек в последнее время, ежемесячные потери 40 тыс.: «За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тысяч человек. Ежемесячные потери — около 40 тысяч».
Принудительная мобилизация на Украине дает 15−16 тыс. человек в месяц, «а людей там, как вы знаете, на улице ловят как собак бездомных и силой запихивают в армию».
Около 20 тыс. военнослужащих ежемесячно дезертируют из рядов ВСУ, это наиболее существенная проблема в украинской армии: «Каждый месяц [у ВСУ] примерно минус 10 тыс. человек, плюс каждый месяц примерно 20 тыс. дезертиров. За начало этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тыс. человек. Людей насильно забирают, мотивации [воевать] нет никакой, воевать никто не хочет. Почти официальная цифра — возбуждено 200 тыс. уголовных дел за дезертирство. Это одна из проблем [в рядах украинской армии], но наиболее существенная».
Запад предоставляет Украине больше количество дронов, некоторые из которых, к сожалению, «прорываются» на территорию России.
У Киева есть ЗРК Patriot, которых тоже катастрофически не хватает, но «системы, как таковой, не существует».
Россия обладает такими ударными системами, включая гиперзвуковые ракеты, которых нет у Украины: «Не существует [у Украины] и ударных систем, таких, которые есть у Российский Федерации. Имею в виду гиперзвуковые ракеты, крылатые ракеты, причем и морского, и воздушного, и наземного базирования».
«Орешник» и другое оружие.
У России в отличие от Украины есть патриотизм и воля народа, это главное условие достижения всех целей СВО: «И есть еще кое-что, что является самым главным. Есть патриотизм и воля российского народа».
Россия обладает системой ПВО, тогда как у Украины есть лишь ее отдельные элементы: «У России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать, да, мы должны ее укреплять, и мы будем это делать. Но у Украины вообще такой системы нет, просто отдельные есть элементы, но системы нет».
Россия обладает собственной производственной, научной и кадровой базой для обеспечения армии, и эта «укрепляется с каждым месяцем».
Россия располагает новыми ударными системами, «это касается и “Орешника”.
Боевого применения «Орешника», в полном смысле слова, по Украине не было ни одного: «У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полной смысле этого слова, применения “Орешника”.
В последнем ударе «Орешником» по Украине били туда, где удобно было посмотреть на результаты: «Если уж по-честному, открою вам большую военную, государственную тайну: просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты».
Россия ударила «Орешником» по «сараю» на Украине, чтобы посмотреть, «как были положены разводящиеся блоки»: «Посчитали до миллиметра все. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения по полноформатному применению “Орешника” по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки».
Национализм на Украине.
Запад хочет использовать Киев против Москвы, «но вы же понимаете, что угроза от возрождения нацизма — для всех».
Предназначенное для Украины оружие распространяется по всему миру: «Вы же понимаете, какая угроза от возрождения нацизма для всех. Оружие с территории Украины расползается по всему миру, это уже факт».
Украина — изначально русскоязычная страна, и даже украинские националисты «дома в основном по-русски разговаривают».
Европа стыдливо старается не замечать, как на Украине с почестями перезахоронили останки нацистов и националистов, которые во время Второй мировой войны уничтожили более миллиона человек: «Зачем денацифицировать Украину? Послушайте, уважаемые коллеги, вот все видели, но почти никто об этом не говорит. Вот перезахоронение нацистов и националистов, которые на Украине во время Второй мировой войны уничтожали евреев, поляков и русских. Сколько? По-моему, миллион было уничтожено евреев на Украине. Миллион ни в чем не повинных людей! И вот сейчас на Украине их останки с воинскими почестями и с салютом перезахоронили как героев Украины. Только Польша вяло там отреагировала. Израиль еще более вяло. Все стараются не замечать, стыдливо не замечать».
Украинские власти должны не только законодательно запретить пропаганду нацизма, «нужно было бы исполнять этот закон».
Посредники в переговорах.
Посредничество требует нейтралитета, а Европа не остается в стороне от украинского конфликта: «Одно дело — принимать участие в переговорах, а другое — быть посредником. Ну каким же посредником может быть Евросоюз или отдельные страны Евросоюза, когда они напрямую содействуют стране, с которой у нас напряженный конфликт?».
Россия не может доверять как посредникам людям, «которые уже не один год твердят о необходимости нанесения России стратегического поражения»: «В этом же проблема».
Реакции на слова об экс-канцлере ФРГ Герхарде Шрёдере как о возможном переговорщике была удивительной: «Я с удивлением увидел реакцию на то, что я сказал о господине Шрёдере как о возможном переговорщике. Началась такая бурная дискуссия: “Нет, Шрёдер друг Путина, поэтому он не может участвовать”. Он не друг Путина. Он немецкий государственный деятель, причем один из лучших, на мой взгляд».
У Шрёдера есть мужество отстаивать свою позицию, «немного сейчас в Европе политиков с такими качествами».
Шрёдер является человеком, «которому можно доверять».
Россия не навязывает кандидатуры переговорщиков: «Я услышал этот гвалт, что Россия что-то навязывает, кто будет переговорщиком. Да ничего мы не навязываем. Естественно, мы хотим понять, кто бы это мог быть. И повторю еще раз, это должны быть люди, которым можно доверять».