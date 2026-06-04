Продвижение ВС РФ и применение «Орешника» на Украине. Заявления Путина информагентствам

Вопрос о выборах на Украине является важным, в том числе в контексте лишних двух лет правления Зеленского: «По конституции Украины у президента может быть только два срока по пять лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то два года уже прошло. И теперь что, он будет избираться еще на пять лет? Не положено по конституции. Только два срока по пять лет, то есть всего десять. А куда деть два года, которые находится у власти сейчас? Много вопросов».