Путин и Мирзиеев по видеосвязи участвуют в церемонии начала возведения АЭС в Узбекистане

Господин Путин подчеркнул, что проект интегрированной АЭС российского дизайна является уникальным и наиболее подходящим для Узбекистана. Господин Мирзиеев, в свою очередь, назвал этот день историческим. Он обратил внимание на гибридный формат станции. Это флагманский проект РФ и Узбекистана. В Джизакской области будет сооружаться интегрированная АЭС с двумя энергоблоками большой мощности и двумя энергоблоками малой мощности по 55 МВт.